Спасти чью-то жизнь: Новикомбанк провел День донора

Сотрудники опорного банка Госкорпорации Ростех приняли участие в акции по сдаче крови в рамках корпоративной программы добровольного донорства, проводимой в партнерстве с Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Центр забора крови по традиции был организован в Московской городской клинической больнице № 52. На первую в этом году донацию пришли как постоянные участники акции, так и новые добровольцы — около 15% от всех доноров Новикомбанка. Все они предварительно прошли обязательное обследование. К сдаче крови были допущены только те, кто не имеет противопоказаний.

Донорское движение — одно из приоритетных направлений социальной работы Новикомбанка. Уже 11 лет организация активно поддерживает государственную программу по развитию добровольного донорства в России. Ежедневно тысячам людей в России требуется донорская кровь. Поэтому участие в акции является важным компонентом корпоративной культуры Новикомбанка. Традиционно сдают кровь сотрудники отделений в Москве, Воронеже, Перми, Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

"Донорство приносит пользу человеку. Если ты донор, значит ты здоров. Регулярный донор постоянно находится под наблюдением врачей Службы крови, и это дает уверенность человеку, что с ним все в порядке", — рассказала заведующая отделением отделения переливания крови ГКБ № 52 Оксана Карпова.