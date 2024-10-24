ВСК: россияне стали болеть чаще на 59%

В 2024 году россияне стали чаще болеть — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК и ОТП Банка. Так, с начала года увеличилось число обращений к узкопрофильным специалистам — аллергологам, дерматологам, ЛОРам и другим, но сократилась доля приемов терапевтов (на 41%). Выросли и медицинские траты россиян — на 15%, до 1,9 тыс. рублей за одну транзакцию (в категории, врачи, аптеки и пр.).
По оценкам Страхового Дома ВСК, в 2024 году россияне стали чаще обращаться к врачам — с начала года число приемов в рамках ДМС увеличилось на 2%. Причем, если ранее минимум 63% консультаций приходилось на терапевтов, то в сейчас их доля в общей структуре обращений составляет только 16%. Самыми востребованными специалистами в этом году также стали: неврологи (10%), оториноларингологи (7%), гематологи (8,5%), гинекологи (8,5%), стоматологи (5%), гастроэнтеролог (5%).
При этом в 2024 году резко выросло число обращений к пульмонологам (на 24%), ревматологам (на 24%), дерматовенерологам (на 19%), офтальмологам (на 17%), аллергологам-иммунологам (на 13%), гастроэнтерологам (на 13%), колопроктологам (на 11%).
Подтверждают статистику и в ОТП Банке. По оценкам аналитиков банка, в 2024 году россияне увеличили медицинские траты (в категориях лекарства, врачи, мед. лаборатории и т. д.) на 59%. Средний чек одной транзакции также увеличился — с 1,7 тыс. рублей в 2023 году, до 1,9 тыс. в 2024. Общее количество покупок также выросло — в 1,4 раза.
По данным ОТП Банка, в Москве средний чек оплаты в медицинских категориях составляет чуть более 2,5 тыс. рублей (на 16% выше показателя прошлого года), а в регионах он равен 1,3 тыс. рублей (рост на 13%). При этом если в прошлом году среди москвичей доля трат в медицинских категориях в общей структуре транзакций составляла 6,4%, в этом году она сократилась до 5,9%.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас