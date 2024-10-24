ВСК: россияне стали болеть чаще на 59%

В 2024 году россияне стали чаще болеть — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК и ОТП Банка. Так, с начала года увеличилось число обращений к узкопрофильным специалистам — аллергологам, дерматологам, ЛОРам и другим, но сократилась доля приемов терапевтов (на 41%). Выросли и медицинские траты россиян — на 15%, до 1,9 тыс. рублей за одну транзакцию (в категории, врачи, аптеки и пр.).

По оценкам Страхового Дома ВСК, в 2024 году россияне стали чаще обращаться к врачам — с начала года число приемов в рамках ДМС увеличилось на 2%. Причем, если ранее минимум 63% консультаций приходилось на терапевтов, то в сейчас их доля в общей структуре обращений составляет только 16%. Самыми востребованными специалистами в этом году также стали: неврологи (10%), оториноларингологи (7%), гематологи (8,5%), гинекологи (8,5%), стоматологи (5%), гастроэнтеролог (5%).

При этом в 2024 году резко выросло число обращений к пульмонологам (на 24%), ревматологам (на 24%), дерматовенерологам (на 19%), офтальмологам (на 17%), аллергологам-иммунологам (на 13%), гастроэнтерологам (на 13%), колопроктологам (на 11%).

Подтверждают статистику и в ОТП Банке. По оценкам аналитиков банка, в 2024 году россияне увеличили медицинские траты (в категориях лекарства, врачи, мед. лаборатории и т. д.) на 59%. Средний чек одной транзакции также увеличился — с 1,7 тыс. рублей в 2023 году, до 1,9 тыс. в 2024. Общее количество покупок также выросло — в 1,4 раза.

По данным ОТП Банка, в Москве средний чек оплаты в медицинских категориях составляет чуть более 2,5 тыс. рублей (на 16% выше показателя прошлого года), а в регионах он равен 1,3 тыс. рублей (рост на 13%). При этом если в прошлом году среди москвичей доля трат в медицинских категориях в общей структуре транзакций составляла 6,4%, в этом году она сократилась до 5,9%.