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ИТ Транспорт и связь

Beeline cloud запустил бесплатный курс по основам виртуализации и облачных сервисов

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа образовательного курса Base Virtualization состоит из 10 уроков, которые охватывают ключевые аспекты виртуализации и устройства облаков. Слушатели узнают, как работает облачная инфраструктура, разберутся в типах гипервизоров, познакомятся с различиями между частными, публичными и гибридными облаками, а также изучат особенности миграции в облачную среду.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Курс построен на базе практических кейсов, позволяющих применять теоретические знания на реальных примерах. Участники получат поддержку от экспертов beeline cloud, смогут задавать вопросы и общаться с авторами курса — Егором Орловым, специалистом по администрированию облачных и корпоративных решений, и Александром Митусовым, руководителем по сопровождению продуктов кибербезопасности.

Курс будет полезен начинающим ИТ-специалистам, системным администраторам, сетевым инженерам, ИТ-менеджерам, а также новичкам, которые хотят углубиться в тему облаков. Участники освоят основную терминологию и перестанут путаться в аббревиатурах, а также научатся понимать базовые принципы построения облачной инфраструктуры.

Начать обучение можно в любое время. Курс доступен для всех желающих и не требует специальных навыков для старта. Регистрация доступна по ссылке.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yTkA7A

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

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