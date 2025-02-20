Спасение жизней: НОВИКОМ принял участие в донорской акции

Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции "День донора", организованной Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Для дочернего банка Госкорпорации Ростех такие мероприятия уже стали традицией и важной частью корпоративной культуры.
Сотрудники банка сдавали кровь в Москве, Новосибирске и Перми. В столице мероприятие прошло в стенах Городской клинической больницы № 52 и в Центре крови ФМБА, а в других городах — в местных учреждениях службы крови. Перед началом процедуры врачи проверили состояние здоровья участников. Это обязательное условие для каждого донора.
НОВИКОМ поддерживает важную благотворительную инициативу начиная с 2013 года. За это время многие сотрудники уже стали постоянными донорами. Они знают, что одна донация может помочь сразу нескольким людям.
"Для НОВИКОМа, как банка российских инженеров, важно не только поддерживать промышленность, но и вносить вклад в общественные инициативы, которые помогают людям. Донорство — это реальная возможность спасти чью-то жизнь, и мы гордимся тем, что наши сотрудники регулярно принимают в этом участие", — подчеркнула старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.
Союз машиностроителей России и ФМБА уже долгое время оказывают активную поддержку развитию донорства в стране. Программа охватывает более тысячи предприятий и организаций. Воронежское региональное отделение СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ, оказывает содействие проведению дней донора на предприятиях и в вузах Воронежской области.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас