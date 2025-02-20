Спасение жизней: НОВИКОМ принял участие в донорской акции

Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции "День донора", организованной Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Для дочернего банка Госкорпорации Ростех такие мероприятия уже стали традицией и важной частью корпоративной культуры.

Сотрудники банка сдавали кровь в Москве, Новосибирске и Перми. В столице мероприятие прошло в стенах Городской клинической больницы № 52 и в Центре крови ФМБА, а в других городах — в местных учреждениях службы крови. Перед началом процедуры врачи проверили состояние здоровья участников. Это обязательное условие для каждого донора.

НОВИКОМ поддерживает важную благотворительную инициативу начиная с 2013 года. За это время многие сотрудники уже стали постоянными донорами. Они знают, что одна донация может помочь сразу нескольким людям.

"Для НОВИКОМа, как банка российских инженеров, важно не только поддерживать промышленность, но и вносить вклад в общественные инициативы, которые помогают людям. Донорство — это реальная возможность спасти чью-то жизнь, и мы гордимся тем, что наши сотрудники регулярно принимают в этом участие", — подчеркнула старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

Союз машиностроителей России и ФМБА уже долгое время оказывают активную поддержку развитию донорства в стране. Программа охватывает более тысячи предприятий и организаций. Воронежское региональное отделение СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ, оказывает содействие проведению дней донора на предприятиях и в вузах Воронежской области.