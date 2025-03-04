В Самарской области за неделю заболеваемость ОРВИ увеличилась на 35%

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили, что в период с 24 февраля по 2 марта в регионе резко выросло число жителей, заболевших ОРВИ. Основной удар простуд пришелся на возрастную группу от 15 лет и старше: количество заболевших выросло на 92%.

В общей сложности за минувшую неделю было зарегистрировано 18657 случаев ОРВИ. Это на 34,6% больше, чем неделей ранее.

"Показатель на 10 т. н. — 59,6,что выше эпидпорога на 34,6%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 52,7%, 3-6 лет на 36,6%, 7-14 лет на 22,2%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 92,5%", — рассказали в управлении.