Самарский минздрав объяснил закрытие роддомов

В Самарской области система организации оказания медицинской помощи акушерско-гинекологической службы представлена трехуровневой системой. Подробности 18 марта на заседании профильного комитета губдумы озвучил руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям регионального минздрава Денис Курдюмов.

"На долю медорганизаций третьего уровня приходится порядок 50% родов. Это перинатальные центры областной больницы Середавина и больницы Семашко в Самаре, Тольяттинской городской больницы № 5. Медорганизации второго уровня принимают до 49% родов. В структуре — 9 родильных отделений городских и районных больниц. Медорганизации первого уровня — это родильные отделения центральных районных больниц. Они принимают до 1% родов", — рассказал Денис Курдюмов.

Во время обсуждения у депутатов возник вопрос, почему в большинстве сельских районов нет родильных домов.

"Эта структура транслируется с федерального центра. Речь идет о развитии сети перинатальных центров, максимальной концентрации родов в медорганизациях второго и третьего уровней. Маломощные родильные дома по всей стране сейчас закрываются. Это государственная политика. Когда менее 500 родов в год, врачи просто теряют квалификацию. Там небезопасно будет рожать", — ответил Денис Курдюмов.

По его словам, для проведения плановых родов жительниц сельских районов доставляют в крупные роддома. Такая маршрутизация позволяет сократить смертность как среди рожениц, так и среди детей. При этом в сельских больницах есть все необходимое для того, чтобы принять экстренные роды.

За последние 10 лет в Самарской области закрыли как минимум два роддома — в Красноярской районной больнице и в Жигулевской ЦГБ.