Самарский минздрав объяснил закрытие роддомов

В Самарской области система организации оказания медицинской помощи акушерско-гинекологической службы представлена трехуровневой системой. Подробности 18 марта на заседании профильного комитета губдумы озвучил руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям регионального минздрава Денис Курдюмов.
"На долю медорганизаций третьего уровня приходится порядок 50% родов. Это перинатальные центры областной больницы Середавина и больницы Семашко в Самаре, Тольяттинской городской больницы № 5. Медорганизации второго уровня принимают до 49% родов. В структуре — 9 родильных отделений городских и районных больниц. Медорганизации первого уровня — это родильные отделения центральных районных больниц. Они принимают до 1% родов", — рассказал Денис Курдюмов.
Во время обсуждения у депутатов возник вопрос, почему в большинстве сельских районов нет родильных домов.
"Эта структура транслируется с федерального центра. Речь идет о развитии сети перинатальных центров, максимальной концентрации родов в медорганизациях второго и третьего уровней. Маломощные родильные дома по всей стране сейчас закрываются. Это государственная политика. Когда менее 500 родов в год, врачи просто теряют квалификацию. Там небезопасно будет рожать", — ответил Денис Курдюмов.
По его словам, для проведения плановых родов жительниц сельских районов доставляют в крупные роддома. Такая маршрутизация позволяет сократить смертность как среди рожениц, так и среди детей. При этом в сельских больницах есть все необходимое для того, чтобы принять экстренные роды.
За последние 10 лет в Самарской области закрыли как минимум два роддома — в Красноярской районной больнице и в Жигулевской ЦГБ.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас