На аллергию по 10 тыс. рублей за сезон: ВСК выяснил средние траты россиян на лекарства от поллиноза

Аллергологи являются одними из самых востребованных в России медицинских специалистов — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, по оценкам компании, на долю аллергологов-иммунологов приходится около 1% от всех консультаций по ДМС (это 17 место среди всех врачебных специальностей). В преддверии начала сезона аллергии Юлия Гайсина, врач Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказала, в чем опасность поллиноза и в какую сумму может обойтись лечение распространенного недуга.

Сезонная аллергия или поллиноз — это своего рода реакция организма на пыльцу растений. Чаще всего болезнь проявляется такими симптомами, как чихание, зуд в глазах, насморк и трудности с дыханием. В целом, каждый 5 россиянин страдает от поллиноза, который при несвоевременной диагностике или неправильном лечении может привести к развитию бронхиальной астмы.

Для диагностики аллергии необходим комплексный подход — на первом этапе аллерголог проведет сбор анамнеза и физикальное обследование. На втором уже могут потребоваться дополнительные тесты:

Кожные аллергопробы: скарификационные и прик-тесты позволяют определить реакцию на определенные аллергены. Стоимость процедуры варьируется в диапазоне 1-5 тыс. рублей. Анализы крови на специфические иммуноглобулины (IgE): стоимость таких анализов составляет от 600 до 3,5 тыс. рублей. Дополнительные исследования: например, спирометрия (1-3 тыс. рублей) для оценки функции легких.

В столице средние траты на перечисленные диагностические процедуры составляют 10-15 тыс. рублей, в регионах, как правило, эта сумма ниже на 20-30%. Для лечения сезонной аллергии обычно применяются антигистаминные препараты (их стоимость составляет 300-1,5 тыс. рублей) и противовоспалительные гормональные спреи для носа (600-2 тыс. рублей). Для экономии можно отдать предпочтение дженерикам (аналогам оригинальных препаратов с аналогичным составом) — тогда затраты на лекарства можно сократить вдвое. Таким образом, в среднем расходы на лечение поллиноза составляют от 3-10 тыс. рублей за сезон, в зависимости от тяжести симптомов, региона проживания и частоты визитов к врачу.

"Чтобы минимизировать симптомы сезонной аллергии, стоит следовать нескольким простым рекомендациям. Необходимо следить за прогнозом пыльцы — это поможет определить оптимальное время для начала и завершения приема препаратов, использовать защитные средства — маски и очки снизят контакт с пыльцой. А проветривание помещений, наоборот, лучше ограничить. Вместо этого регулярно проводите влажную уборку — это поможет уменьшить количество аллергенов в вашем доме. И помните — своевременное обращение к врачу при ухудшении состояния поможет избежать осложнений", — отмечает Гайсина Юлия, врач аллерголог-иммунолог Цифровой клиник Страхового Дома ВСК.