Двое детей пострадали при столкновении двух Lada под Сызранью

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В пятницу, 2 мая, в пос. Варламово Сызранского района два ребенка пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области