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Образование Общество

В Самарской области подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в регионе

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе "Кадрового форума беспилотных авиационных систем 2025" в Тольятти было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Университет 2035" и АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области". Данное партнерство направлено на разработку и реализацию концепции межвузовского кампуса на территории Самарской области, что предполагает комплексное решение задач, связанных с научно-технологическим и образовательным развитием региона.

Фото: АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области"

"Сотрудничество с АНО "Университет 2035" — это значимый этап на пути к научно-техническому и образовательному развитию региона. Благодаря такому сотрудничеству можно объединить усилия опытных специалистов и молодых талантов, создать благоприятные условия для разработки инновационных проектов и подготовки высококвалифицированных кадров", — прокомментировал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Соглашение предусматривает системную поддержку создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области; экспертную оценку научно-технологических и образовательных продуктов межвузовского кампуса; анализ образовательных, научных и инфраструктурных потребностей вузов-участников с учётом регионального контекста Самарской области.

"Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве — это важный шаг на пути к созданию инновационной образовательной среды в Самарской области. Мы уверены, что совместными усилиями сможем разработать и реализовать концепцию межвузовского кампуса, которая будет отвечать современным вызовам и способствовать научно-технологическому развитию региона. Это откроет новые возможности для наших студентов и исследователей, а также укрепит позиции Самарской области как центра инноваций и высоких технологий", — отметил руководитель АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян.

Также в рамках соглашения планируется исследование и внедрение успешных российских и зарубежных практик по созданию межвузовских кампусов; развитие научно-технологических проектов; создание кластеров и лабораторий.

Форум организовал АНО "Университет 2035" совместно с правительством Самарской области. Мероприятие прошло 5–6 июня на площадке технопарка "Жигулёвская долина". Мероприятие стало важной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития беспилотных авиационных технологий и формирования новых подходов к подготовке кадров в этой области.

По инициативе президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких кампусов. Работу в этом направлении ведут правительство Российской Федерации и министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В настоящее время в рамках национального проекта "Молодежь и дети" проектируются и строятся 24 таких студенческих городка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и коллективного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых.

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