Госпитализирована 12-летняя девочка, которую сбила на переходе в Самаре иномарка

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Во вторник, 29 июля, в 11:55 напротив дома №33 по ул. Дыбенко 53-летний водитель Hyundai Getz допустил наезд на 12-летнюю девочку.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области