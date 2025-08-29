16+
В России и в Мире

Пользователям MAX стали доступны видеокружки

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
МАХ запустил новую функциональность — мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо обновить приложение.

Для записи и отправки кружка необходимо нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Запись можно остановить и возобновить в любой момент, а также пересмотреть видео перед отправкой. Видеосообщение может стать интереснее, если во время записи включить режим фронтальной подсветки смартфона или эффект Zoom, чтобы увеличить кадр. Максимальная длительность кружка — 60 секунд.

По состоянию на 19 августа в МАХ зарегистрировались более 18 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

