Образование Общество

"КуйбышевАзот" поддерживает будущее российской науки и промышленности

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве подвели итоги XII Всероссийской ежегодной конференции "Юные техники и изобретатели", генеральным партнером которой выступил "КуйбышевАзот". Церемония награждения прошла на площадке Государственной думы РФ.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Предприятие уже второй год выступает партнером конференции, в рамках которой российские школьники реализуют свои идеи в области науки, инноваций и исследований. Компания традиционно поддерживает проекты, от реализации которых зависит будущее российской науки и промышленности.

В этом году на конкурс поступило более 2 тыс. заявок из 89 субъектов РФ, в финал отобраны более 400 индивидуальных, коллективных проектов и работ с прототипами, выполненных юными техниками и изобретателями. Ребята соревновались в 15 направлениях, охватывающих ключевые сферы науки и техники.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он в частности отметил, что в стране сегодня создаются условия, чтобы увлеченные наукой и разработками люди могли реализовать свои идеи, получить новые знания и найти единомышленников.

В церемонии награждения, которая прошла на площадке Государственной думы РФ, принял участие заместитель генерального директора ПАО "КуйбышевАзот" Дмитрий Богданов. Он поздравил победителя в секции "Промышленные технологии. Химия и агротех" Журавлева Андрея (14 лет) из г. Набережные Челны и вручил ему заслуженную награду, пожелав новых открытий. Андрей разработал и представил на суд конкурсного жюри сложную конструкцию — макет магнитного регулятора расхода гидравлической системы, чем заслужил высокие оценки и признание конкурсного жюри.

Поддерживая подобные инициативы, "КуйбышевАзот" участвует в решении важной задачи по формированию нового поколения молодых специалистов, способных уже в скором будущем решать актуальные задачи развития российской науки и промышленного сектора. Такой подход является важным фактором для построения системной работы с молодежью в рамках реализации национальных проектов и обеспечения технологического суверенитета нашей страны.

