В Самарской области до конца недели будет тепло и сухо

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Самарская область в течение рабочей недели останется во власти области высокого атмосферного давления - антициклона. Погода ожидается по-летнему теплой с максимальной температурой воздуха близкой к 25-градусной отметке, но в ночные часы по-прежнему будет по-осеннему прохладно. Существенных осадков не ожидается, слабый северо-восточный ветер сменится юго-восточным, сообщает Приволжское УГМС.