В Самарской области до конца недели будет тепло и сухо

Самарская область в течение рабочей недели останется во власти области высокого атмосферного давления - антициклона. Погода ожидается по-летнему теплой с максимальной температурой воздуха близкой к 25-градусной отметке, но в ночные часы по-прежнему будет по-осеннему прохладно. Существенных осадков не ожидается, слабый северо-восточный ветер сменится юго-восточным, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 11 сентября, ночью без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 20...25 °C.
В четверг, 12 сентября, прогноз погоды ожидается таким же, как в предыдущие сутки.