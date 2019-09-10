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Общество

В Самарской области до конца недели будет тепло и сухо

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область в течение рабочей недели останется во власти области высокого атмосферного давления - антициклона. Погода ожидается по-летнему теплой с максимальной температурой воздуха близкой к 25-градусной отметке, но в ночные часы по-прежнему будет по-осеннему прохладно. Существенных осадков не ожидается, слабый северо-восточный ветер сменится юго-восточным, сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 11 сентября, ночью без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 20...25 °C.

В четверг, 12 сентября, прогноз погоды ожидается таким же, как в предыдущие сутки. 

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