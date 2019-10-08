В Тольятти "маньяка с ножом" приговорили к девяти годам

Во вторник, 8 октября, в Автозаводском районном суде Тольятти огласили приговор 23-летнему Артему Семенову, известному как "маньяк с ножом". За нападения на женщин он получил девять лет заключения в колонии общего режима, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что по версии правоохранителей, по вечерам пьяный парень из хулиганских побуждений нападал на женщин на улицах Автозаводского района. Жертв он выбирал случайно и бил их ножом. Пострадали шесть женщин. Нападавший не был знаком с ними.

Первое преступление было совершено в феврале 2015 г., второе и третье — 29 и 30 ноября, три следующих — 1 декабря 2018 года. Семенов был задержан 6 декабря на одном из московских вокзалов. Свои действия он объяснял местью за измену девушки.

Подсудимый признал фактические обстоятельства преступлений, совершенных в 2018 г., не согласившись с их квалификацией. Причастность к преступлению в феврале 2015 г. он отрицал, отказавшись от признательных показаний, данных во время предварительного расследования.

Сторону государственного обвинения на суде представлял лично прокурор Автозаводского района Александр Николаев, он просил назначить Семенову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.