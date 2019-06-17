В Тольятти начался процесс по делу "маньяка с ножом"

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти началось рассмотрение уголовного дела в отношении Артема Семенова, обвиняемого в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал лично прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Николаев.

Напомним, шесть нападений, в которых обвиняют Семенова, произошли в Тольятти в конце ноября - начале декабря 2018 года. Злоумышленник поджидал жертв в безлюдных местах, подъездах, набрасывался на них с ножом, а затем скрывался.

Семенова задержали 6 декабря на одном из московских вокзалов и доставили в Тольятти. Нападения он объяснил желанием отомстить своей девушке, которая якобы изменяла ему с лучшим другом.

Тольяттинский "маньяк" признался в еще одном нападении с ножом на девушку Жителю Тольятти, 22-летнему Артему Семенову предъявили обвинение в шести нападениях на женщин, пять из которых, по версии следствия, он совершил в ноябре-декабре 2018 г. и одно - в 2015 году. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

17 июня в ходе судебного разбирательства установлены личности подсудимого, потерпевших, разъяснены права участникам судопроизводства, оглашено обвинение, предъявленное Семенову.

Также судом удовлетворено ходатайство прокурора района о продлении срока содержания под стражей подсудимого на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 29 ноября.

Следующее судебное заседание назначено на 26 июня.