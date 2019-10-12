Банк "Открытие" запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП

"Открытие" одним из первых среди российских банков предложил своим клиентам возможность осуществлять мгновенные платежи в адрес торгово-сервисных предприятий (ТСП) в системе быстрых платежей (СБП). Первым провайдером, услуги которого можно будет оплатить в СБП с помощью банка "Открытие", стал оператор сотовой связи Билайн (ПАО "ВымпелКом").
Чтобы пополнить баланс своего лицевого счета в Билайн, необходимо отсканировать QR-код на сайте банка "Открытие" с помощью мобильного телефона. Реквизиты платежа автоматически будут занесены в банковское мобильное приложение, установленное на гаджете, — и клиенту останется только ввести сумму и нажать кнопку "Оплатить". В ближайшее время оплата через СБП станет доступна в мобильном приложении "Мой Билайн" (12+). В этом случае клиенту будет достаточно указать только сумму — и необходимые данные для платежа будут переданы в банк.
"Оплата товаров и услуг через СБП позволит сделать клиентский опыт в части регулярных и разовых платежей еще удобней и безопасней, — отметил Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка "Открытие". — Мы будем активно развивать этот сервис и в ближайшее время намерены значительно расширить перечень торгово-сервисных предприятий, услуги которых можно будет оплатить в СБП с нашей помощью".
Услугу оказывает Банк "Открытие"
Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.
"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).