Банк "Открытие" запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП

"Открытие" одним из первых среди российских банков предложил своим клиентам возможность осуществлять мгновенные платежи в адрес торгово-сервисных предприятий (ТСП) в системе быстрых платежей (СБП). Первым провайдером, услуги которого можно будет оплатить в СБП с помощью банка "Открытие", стал оператор сотовой связи Билайн (ПАО "ВымпелКом").

Чтобы пополнить баланс своего лицевого счета в Билайн, необходимо отсканировать QR-код на сайте банка "Открытие" с помощью мобильного телефона. Реквизиты платежа автоматически будут занесены в банковское мобильное приложение, установленное на гаджете, — и клиенту останется только ввести сумму и нажать кнопку "Оплатить". В ближайшее время оплата через СБП станет доступна в мобильном приложении "Мой Билайн" (12+). В этом случае клиенту будет достаточно указать только сумму — и необходимые данные для платежа будут переданы в банк.

"Оплата товаров и услуг через СБП позволит сделать клиентский опыт в части регулярных и разовых платежей еще удобней и безопасней, — отметил Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка "Открытие". — Мы будем активно развивать этот сервис и в ближайшее время намерены значительно расширить перечень торгово-сервисных предприятий, услуги которых можно будет оплатить в СБП с нашей помощью".