Египтянина, угрожавшего самарскому таксисту, приговорили к обязательным работам

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по делу египтянина, обвинявшегося в угоне автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщила помощник прокурора Самарской области Наталья Цой. Негм Мохамед Мегаври Хассан Мегаври Мохаммед получил 60 часов обязательных работ, так как суд переквалифицировал статью обвинения.

Напомним, по версии следствия, на Новокуйбышевском шоссе иностранец напал с ножом на таксиста и завладел его автомобилем Datsun оn-DO без цели его хищения.

По данным источника Волга Ньюс, египтянин на такси возвращался из бани в компании брата и малолетнего друга.

По одной из версий, конфликт произошел из-за выбранного водителем маршрута. Якобы таксист, выслушав претензии, предложил иностранцу самому сесть за руль, на что Мохаммед сначала ответил отказом, а затем достал нож и сказал, что поедет сам. По другой версии, Мохаммед размахивал ножом-бабочкой и бахвалился тем, что участвовал в боевых действиях.

Как бы то ни было, водитель такси забрал свои документы и убежал, вызвав полицию. Через несколько минут египтянин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Подозреваемый во время следствия заявил правоохранителям, что нож ему подал брат, находившийся на заднем сиденье, всего лишь с просьбой отремонтировать.

В июле этого года дело поступило в суд, который переквалифицировал обвинение с угона на ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривающую максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Приговор был вынесен 9 октября - судья Оксана Мельникова ограничилась 60 часами обязательных работ.

Как сообщила Наталья Цой, в областной прокуратуре пока не решили, будет ли обжалован приговор.