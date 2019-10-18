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Суды Происшествия

Египтянина, угрожавшего самарскому таксисту, приговорили к обязательным работам

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по делу египтянина, обвинявшегося в угоне автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщила помощник прокурора Самарской области Наталья Цой. Негм Мохамед Мегаври Хассан Мегаври Мохаммед получил 60 часов обязательных работ, так как суд переквалифицировал статью обвинения.

Фото: http://www.peakpx.com

Напомним, по версии следствия, на Новокуйбышевском шоссе иностранец напал с ножом на таксиста и завладел его автомобилем Datsun оn-DO без цели его хищения.

По данным источника Волга Ньюс, египтянин на такси возвращался из бани в компании брата и малолетнего друга.

По одной из версий, конфликт произошел из-за выбранного водителем маршрута. Якобы таксист, выслушав претензии, предложил иностранцу самому сесть за руль, на что Мохаммед сначала ответил отказом, а затем достал нож и сказал, что поедет сам. По другой версии, Мохаммед размахивал ножом-бабочкой и бахвалился тем, что участвовал в боевых действиях.

Как бы то ни было, водитель такси забрал свои документы и убежал, вызвав полицию. Через несколько минут египтянин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Подозреваемый во время следствия заявил правоохранителям, что нож ему подал брат, находившийся на заднем сиденье, всего лишь с просьбой отремонтировать.

В июле этого года дело поступило в суд, который переквалифицировал обвинение с угона на ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривающую максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Приговор был вынесен 9 октября - судья Оксана Мельникова ограничилась 60 часами обязательных работ.

Как сообщила Наталья Цой, в областной прокуратуре пока не решили, будет ли обжалован приговор.

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