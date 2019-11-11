В Самаре осудили нефтеврезчиков, прокладывавших трубу к базе "Регион-Нефти"

В пятницу, 8 ноября, в Советском районном суде Самары федеральной судьей Евгенией Балыкиной был оглашен приговор группе нефтеврезчиков, которых правоохранители задержали с поличным на полевых работах в Красноармейском районе в ночь на 21 ноября 2017 года.

На скамье подсудимых оказались организатор - житель Самары Александр Черезов - и еще шестеро жителей не только Самарской области, но и Казахстана. В результате трое участников преступления (бывший милиционер Тимур Пашаев, Виталий Тюрин и Виктор Тютрин) были приговорены к году и четырем месяцам, а Артем Горчаков - к полутора годам условного лишения свободы. Эдуард Нагель отделался фактически семью месяцами домашнего ареста - ему назначили три года и месяц лишения свободы, но зачли срок в СИЗО.

В колонию суд отправил лишь двоих. Александр Ермилов получил год и восемь месяцев, а Черезов - восемь с половиной лет реального лишения свободы. Их должны были взять под стражу в зале суда, но конвой по какой-то причине не прибыл, и они вышли под дождь его дожидаться.

Сам Черезов на суде заявлял, что мутные схемы придумал его знакомый Павел Сысоев. Он же якобы и познакомил его с Красиковым и Ермиловым. Последний, по словам Черезова, и занимался организацией работ и связей.

Эта криминальная история началась в сентябре 2017 года, когда Черезов, ранее уже судимый за нефтеврезки, взялся за новый "проект". Чтобы все прошло гладко, он заранее начал подыскивать себе "крышу". Об этом стало известно сотрудникам местного УФСБ, и они договорились с полицией о совместной операции по предотвращению хищения нефти и пресечению коррупции.

В качестве крышевателя Черезову "предоставили" его же старого знакомого Артема Красикова, который уже дослужился до начальника одного из отделений УЭБиПК ГУ МВД.

В суд отправятся семеро из группы нефтеврезчиков, пытавшихся подкупить полицию В суд Советского района Самары отправили с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело семи мужчин, обвиняемых в хищении нефти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Под бдительным наблюдением сотрудников госбезопасности в кафе на ул. Аэродромной были записаны все переговоры Черезова с Красиковым и передача тому полумиллиона рублей взятки. Взяткодатель щедро обещал офицеру платить за "крышу" 5 млн в месяц, ведь ежемесячного миллиона, на который охотно соглашался Красиков, по мнению Черезова, было мало, чтобы "все были довольны".

Ту же сумму Черезов обещал ежемесячно выдавать и начальнику отдела безопасности ОАО "Транснефть-Приволга", который должен был организовать для его ОПГ беспрепятственное хищение нефти, Станиславу Иванову. Тот доложил о неприличном предложении своему руководству. В УФСБ от нефтяников поступило заявление, и 2,5-литровую бутылку виски стоимостью более 9 тыс. руб. и две бутылки французского коньяка Иванов получил от Черезова также под наблюдением оперативников.

И взятку Красикову, и этот коммерческий подкуп оперативники УФСБ тщательно задокументировали, однако не мешали Черезову осуществлять задуманное.

Не прошло и двух месяцев с начала проведения операции, как ее разработчики, используя силовую поддержку, в масках и с автоматами нагрянули ночью в поле, расположенное в 6 км от п. Любицкий Красноармейского района. Врезчики к тому моменту уже успели проложить в сторону магистрального нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк" трубы диаметром 75 мм. Также они пробурили еще 500 метров, уложили штанги, но затянуть туда трубу не успели, так как техника несколько раз выходила из строя.

На месте были задержаны полтора десятка человек, часть которых отпустили, так как те смогли убедить оперов и следователей, что не знали о готовящемся преступлении. Дескать, их пригласили подработать, объяснив, что тянут какой-то кабель. И народ, нуждающийся в деньгах, якобы не интересовался, почему работы ведут в только темное время суток с запретом на использование сотовых телефонов.

Среди задержанных оказался и находящийся на тот момент под домашним арестом житель Кинеля Эдуард Нагель. В ноябре 2017 г. в Похвистневском райсуде близилось к завершению рассмотрение уголовного дела о краже нефти у ОАО "Самаранефтегаз", и Нагель днем сидел на скамье подсудимых. Когда ему позвонили и сказали, что нуждаются в его инженерном таланте, он согласился помочь в ремонте техники, так как мог ежедневно на два часа покидать дом. Сын отвез его на место, где трудилась группа Черезова, а оттуда Нагель-старший уезжал уже в наручниках.

14 декабря 2017 года Нагель оказался одним из девяти осужденных, получившим реальный срок - три года лишения свободы. В марте он был условно досрочно освобожден из Ульяновской колонии, и оказался вновь под домашним арестом. К моменту же вынесения приговора в Советском суде он свое наказание уже отбыл.

Готовящаяся Черезовым кража впечатляет размахом. По его словам, записанным сотрудниками ФСБ, врезка должна была приносить ежемесячно от 10 млн до 20 млн прибыли. Он также рассматривал вариант подключения к трубе у станции Чагра Хворостянского района. Там уже была нефтебаза, которую Черезов намеревался взять в аренду, чтобы сливать туда украденное черное золото. Но что-то пошло не по плану.

В Красноармейском же районе в пяти метрах от начала бурения за сетчатым забором находилась нефтебаза, принадлежащая ООО "Регион-Нефть" Юрия Тайдакова и обслуживающая Соболевский нефтяной участок. Ее охранники сигнализировали своему начальству, что в непосредственной близости от пункта налива нефти ведутся какие-то земляные работы. Но руководство службы безопасности велело не беспокоиться.

Сызранского бизнесмена Юрия Тайдакова обвинили в незаконной добыче нефти В Самарской области может действовать схема незаконной добычи нефти из официально замороженных скважин. Об этом говорится в обращении самарца Валерия Хрусталева на имя начальника управления собственной безопасности ФСБ РФ Алексея Комкова (письмо есть в распоряжении портала).

Отметим, что "Регион-Нефть" фигурировала в обращении жителя Самары на имя начальника управления собственной безопасности ФСБ РФ Алексея Комкова. В письме сообщалось, что она задействована в якобы действующей схеме незаконной добычи нефти из официально замороженных скважин.

Черезов обещал сообщникам договориться об аренде этой нефтебазы. Однако из ООО сообщили, что с таким предложением к ним никто не обращался.

Тем не менее организатор кражи вложил немалые деньги в прокладку 2,5-километрового отвода от врезки в нефтепровод к пункту налива нефти. Кроме закупки труб, сотовых телефонов, снятия гостиницы неподалеку от места проведения работ, ему пришлось давать взятки, нанимать большегрузный транспорт и различную спецтехнику для наклонно-горизонтального бурения. Расплатиться же с работягами Черезову не довелось…