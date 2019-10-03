Сызранского бизнесмена Юрия Тайдакова обвинили в незаконной добыче нефти

В Самарской области может действовать схема незаконной добычи нефти из официально замороженных скважин. Об этом говорится в обращении самарца Валерия Хрусталева на имя начальника управления собственной безопасности ФСБ РФ Алексея Комкова (письмо есть в распоряжении портала).

По словам Хрусталева, схема была "внедрена" в 2011 г. ООО "Волга Нефть" сызранского предпринимателя Юрия Тайдакова. Якобы в то время у компании возникли серьезные проблемы из-за нарушений техники безопасности и соглашения о пользовании недрами на территории Самарской области: пожар на танкере с гибелью людей в Октябрьске и выбросы газа и нефти в п. Авангард Нефтегорского района.

Воспользовавшись ситуацией, сотрудники правоохранительных органов предложили Тайдакову "крышу" и схему, благодаря которой он мог бы оплачивать их услуги, утверждается в обращении. Фамилии правоохранителей приводятся в письме, но портал "Волга Ньюс" решил их не публиковать до появления результатов проверки или возбуждения дела.

По данным Хрусталева, оказывавшего Тайдакову консалтинговые услуги, с октября 2011 г. компания приостановила добычу нефти на одной из скважин по причине капитального ремонта. На деле же якобы никакого ремонта не велось, а весь объем добытого сырья — более 1500 тонн в месяц по апрель 2012 г. — вывозился автобойлерами в п. Новоспасское Ульяновской области для первичной переработки, затем подготовленную нефть перемещали в Пензенскую область, где она поступала на мини-НПЗ. С контрагентами за транспортные услуги и подготовку нефти расплачивались сырой нефтью и дизельным топливом.

Полученная после реализации нефтепродуктов прибыль не фигурировала в финансовой отчетности предприятия и, соответственно, с этих объемов не платились ни налоги, ни акцизы, указывается в обращении. В месяц "экономия" превышала 45 млн руб., без учета доходов от продажи нефти, которые по примерным подсчетам могли составлять около $1 млн.

Якобы эта схема до сих пор работает — с поправкой на то, что "неучтенная" нефть сдается в нефтепровод "Дружба" через узел учета в Николаевке.

Напомним, узел учета нефти в Николаевке фигурирует в уголовном деле о загрязнении нефтепровода "Дружба". По версии следствия именно через него загрязненная хлорорганикой нефть попала в магистраль, что стала причиной остановки перекачки и международного скандала. Обвиняемымми по делу проходят 14 человек, в том числе руководство и владельцы ООО "Нефтеперевалка", контролирующего узел слива в Николаевке, сотрудники АО "Транснефть-Дружба", по версии следствия, помогавшие скрывать факты поступления в систему некачественного сырья.

По заявлению Валерия Хрусталева была назначена проверка, материалы которой были переданы в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ, а оттуда 4 августа — в Следственное управление СК по Самарской области для возбуждения уголовного дела. Однако в Самаре Хрусталеву сообщили, что таких материалов не получали.

Заявитель считает, что история с якобы пропажей документов красноречиво говорит о коррупционной составляющей в этом деле. 26 сентября он обратился в областную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту утраты материалов.

Получить комментарии в "Волга Нефти" и "Регион-нефти" не удалось — телефоны компаний не отвечали.