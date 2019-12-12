Экс-сотрудник администрации Кинельского района избежал уголовного наказания за пять преступлений

Суд Кинельского района под председательством Али Усманова прекратил уголовного дело в отношении 31-летнего бывшего руководителя отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кинельского района Юрия Заруцкого и назначил ему судебный штраф. Об этом сообщают в суде.

По данным суда, уголовное дело Заруцкого поступило для рассмотрения в их ведомство 31 октября. Его обвиняли в пяти преступлениях, среди которых - служебные подлоги, превышение полномочий и халатность (ч.1 ст. 286; ч. 2 ст. 292; ч. 1 ст. 286; ч. 1 ст. 292; ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данным суда, Заруцкий, находясь на должности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Кинельского района, издал фиктивные постановления, которые могли повлечь отчуждение муниципальных земельных участков.

Ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа подавал его адвокат Курбанмурат Овезов. Гособвинитель и представитель потерпевшего поддержали ходатайство.

В итоге суд прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ. В частности, преступления, в которых обвиняли Заруцкого, относятся к категории небольшой и средней тяжести. Также суд учел, что мужчина загладил причиненный вред - принес письменные извинения главе администрации главе района С.Колеснику, которые тот принял и гражданский иск не заявил. Кроме того, Заруцкий чистосердечно раскаялся, полностью признал вину, активно способствовал раскрытию преступлений, имеет удовлетворительные характеристики и на службе в органах местного самоуправления не состоит.

Теперь Заруцкий должен выплатить штраф 80 тыс. рублей.

При этом в прокуратуре Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас в отношении Заруцкого расследуется уголовное дело, возбужденное из-за незаконного ввода в эксплуатацию многоквартирного дома на ул. Рабочей, 4 в пос. Кинельский, где детям-сиротам предоставили 11 квартир.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дом ввели в эксплуатацию без проектной документации. При этом разрешение на строительство и разрешение на ввод здания в эксплуатацию незаконно выдал Юрий Заруцкий. В результате администрация района необоснованно купила 16 квартир за 18 млн руб. для детей-сирот.

Из-за этого в отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Сейчас это уголовное дело расследуют.