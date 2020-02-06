По Самарской Луке пройдет гонка на собачьих упряжках

В Самарской области с 8 по 14 февраля пройдет Международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест".

Маршрут "Волга Квест" длиной в 420 км начнется в с. Ширяево и сделает два круга по Национальному парку Самарская Лука. В соревнованиях примут участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья.

С 8 по 11 февраля пройдет этапный маршрут по национальному парку "Самарская Лука", награждение победителей в номинации "Средняя Волга" (240 км). С 12 по 14 февраля участники пройдут вторую, линейную части гонки по национальному парку "Самарская Лука" (215 км).

"Волга Квест" проводится Международным экспедиционным центром "Серебро Севера" с 2014 года. Это единственная гонка на длинные дистанции в Европейской части России. Она посвящена реке Волге и Волжскому пути.