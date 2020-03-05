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На борьбу с коронавирусом в Самарской области выделили 35 млн рублей В Самаре появились тест-системы на коронавирус У каждого жителя региона до конца года появится электронная медицинская карта В регионе стало больше заболевших гриппом и ОРВИ Сотрудникам самарской скорой помощи сохранят трудовые договора и увеличат зарплату

Здравоохранение Общество

На борьбу с коронавирусом в Самарской области выделили 35 млн рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Из резервного фонда правительства Самарской области 35 млн руб. будет выделено на увеличение бюджетных ассигнований региональному минздраву для предоставления субсидий учреждениям здравоохранения "на приобретение специализированного медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для реализации противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. Соответствующее постановление областного кабмина опубликовано на его официальном сайте.

Субсидии будут предоставляться по заявлениям медучреждений в рамках заключенных для этого с ними соглашений и будут иметь целевое назначение. Кроме того, медучреждение должно будет предоставить в минздрав не менее трех коммерческих предложений для закупки указанного оборудования.

Напомним, сегодня стало известно о том, что тест-системы для диагностики нового коронавируса появились в Самаре.

По данным областного управления Роспотребнадзора, общее число заболевших в мире по состоянию на 8:00 мск 5 марта 2020 г. составляет 95375 подтвержденных случаев (прирост за сутки 2292 случая; 2,5%). В 79 странах мира вне КНР зарегистрировано 14810 случаев (за последние сутки прирост 2149 случаев, 17%).

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 7,4% — в тяжелой (5952).
За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Польше (1; завоз из Германии), Словении (1; приезжий из Марокко через Италию), Венгрии (2; завоз из Ирана).

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