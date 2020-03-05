На борьбу с коронавирусом в Самарской области выделили 35 млн рублей

Из резервного фонда правительства Самарской области 35 млн руб. будет выделено на увеличение бюджетных ассигнований региональному минздраву для предоставления субсидий учреждениям здравоохранения "на приобретение специализированного медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для реализации противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. Соответствующее постановление областного кабмина опубликовано на его официальном сайте.

Субсидии будут предоставляться по заявлениям медучреждений в рамках заключенных для этого с ними соглашений и будут иметь целевое назначение. Кроме того, медучреждение должно будет предоставить в минздрав не менее трех коммерческих предложений для закупки указанного оборудования.

Напомним, сегодня стало известно о том, что тест-системы для диагностики нового коронавируса появились в Самаре.

По данным областного управления Роспотребнадзора, общее число заболевших в мире по состоянию на 8:00 мск 5 марта 2020 г. составляет 95375 подтвержденных случаев (прирост за сутки 2292 случая; 2,5%). В 79 странах мира вне КНР зарегистрировано 14810 случаев (за последние сутки прирост 2149 случаев, 17%).

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 7,4% — в тяжелой (5952).

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Польше (1; завоз из Германии), Словении (1; приезжий из Марокко через Италию), Венгрии (2; завоз из Ирана).