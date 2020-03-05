В Самаре появились тест-системы на коронавирус

Тест-системы для диагностики нового коронавируса появились и в Самаре, сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на врача-эпидемиолога Самарской городской больницы № 6 Владимира Дубинкина. По его словам, под наблюдение сроком на 14 дней (максимальный инкубационный период COVID-19) были взяты все граждане Китая и россияне, которые прибыли из КНР в Самару, даже без подозрения заболевания.

"Мы их здесь обследовали — на нашей базе в регионе, тест-системами, которые получили из "Вектора", — сообщил Дубинкин. — Системы и у нас есть, мы все делаем. Возят и в Новосибирск, параллельно делаем здесь у нас, но если подозрение на заболевание коронавирусом, то параллельно посылаем еще и в Новосибирск в "Вектор". Сколько посылали, положительных результатов не было — все отрицательные", — рассказал врач.

Федеральный государственный центр "Вектор", подведомственный Роспотребнадзору, находится в Новосибирске. Этот центр является последним этапом проверки на короновирус.

В "Векторе" разработаны две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила центр в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания.