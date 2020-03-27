В Тольятти через суд по коронавирусу госпитализировали шесть человек

Корреспонденту Волга Ньюс удалось узнать подробности принудительной госпитализации людей для обследования на коронавирусную инфекцию в Тольятти.

Напомним, ранее сообщалось о двух случаях принудительной госпитализации в Тольятти по искам Роспотребнадзора.

Как удалось выяснить "Волга Ньюс", оба иска рассматривались в четверг, 26 марта, судом Центрального района Тольятти под председательством судьи Юлии Осьмининой. Заседания проходили в закрытом режиме.

По предварительным данным, в одном случае вопрос касался женщины и мужчины с двухлетней девочкой. Некоторое время назад у девочки были взяты анализы. Взрослые тогда написали письменный отказ от госпитализации. А потом тест мазка, взятого у ребенка, показал наличие РНК коронавируса. Девочка и ее родители, которые являются контактными лицами, подлежали госпитализации для прохождения полного обследования.

Однако представителям Роспотребнадзора не удалось установить, где сейчас находятся родители и девочка. Они вышли в суд с ходатайством о принудительном помещении их на обследование.

Во втором случае Роспотребнадзор, по предварительным данным, ходатайствовал о помещении в стационар троих взрослых человек, проживающих в частном доме. Предположительно, кто-то из них недавно вернулся из-за рубежа, но жильцы дома не открывают дверь и от госпитализации отказываются.

В итоге оба ходатайства Роспотребнадзора судом были удовлетворены.

В Центральном районном суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что судебное решение сразу вступает в силу и должно исполняться немедленно, поэтому в качестве третьих лиц были привлечены представители МВД, Федеральной службы судебных приставов и минздрава.