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Власть и политика

В регионе усилен контроль за гражданами, вернувшимися из-за рубежа

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.

Главы городов и районов должны каждый день обновлять информацию о людях, вернувшихся из-за рубежа, о том, сколько из них находятся на карантине и насколько добросовестно они соблюдают режим самоизоляции.

Организован обмен информацией между областным минздравом, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и ГУ МВД России по Самарской области. На основе этих сведений проводятся совместные проверки. Они будут проходить каждый день, включая выходные.

В Самарской области произошел первый прецедент, когда люди, вернувшиеся из-за рубежа, отказались от госпитализации, несмотря на требования Роспотребнадзора. В свою очередь Роспотребнадзор направил исковое заявление в суд. И суд принял решение удовлетворить требование о госпитализации. Всего в регионе два первых таких судебных решения. Оба случаи произошли в Тольятти. 

Также в регионе сотрудники ГУ МВД совместно с инспекторами областного Управления Роспотребнадзора начали совместные проверки тех, кто вернулся из-за рубежа и получил предписание находиться на самоизоляции.  В первый день рейдов в Самаре сотрудники ГИБДД выявили троих водителей, которые должны были находиться дома. Также определили четыре адреса, где отсутствовали граждане, обязанные соблюдать режим самоизоляции.

Руководитель регионального оперативного штаба Александр Фетисов подчеркнул: соблюдение 14-дневного карантина по возвращении из-за рубежа – обязательное требование. К тем, кто эту обязанность не соблюдает, будут применяться меры административной ответственности. К этой работе подключено ГУ МВД по Самарской области. При несоблюдении режима самоизоляции граждане, у которых нет показаний к госпитализации, будут помещены в обсерватор, то есть должны будут пройти карантин не в домашних условиях, а в условиях специально оборудованного учреждения.

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