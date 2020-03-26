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Здравоохранение Общество

В Самарской области к контролю за самоизолированными привлекли полицию 

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД по Самарской области создана специальная рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Группа занимается мониторингом информации о людях, прибывших на территорию региона из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Полицейские оказывают необходимое содействие подразделениям Роспотребнадзора и органам здравоохранения в контроле за их пребыванием.

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В Самарской области за минувшие сутки выявлено еще два случая заболевания коронавирусом, сообщается в сводке Роспотребнадзора.

При выявлении сотрудниками полиции в общественных местах лиц, не соблюдающих 14-дневный режим самоизоляции, с ними проводится профилактическая беседа и собираются административные материалы. Далее они направляются в территориальные органы Роспотребнадзора для привлечения виновных к ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Кроме того, полицейские оказывают медикам и Роспотребнадзору содействие в установлении места жительства граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из зарубежных стран.

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