В Самарской области к контролю за самоизолированными привлекли полицию 

В ГУ МВД по Самарской области создана специальная рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Группа занимается мониторингом информации о людях, прибывших на территорию региона из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Полицейские оказывают необходимое содействие подразделениям Роспотребнадзора и органам здравоохранения в контроле за их пребыванием.

В Самарской области число заболевших коронавирусом достигло 12 В Самарской области за минувшие сутки выявлено еще два случая заболевания коронавирусом, сообщается в сводке Роспотребнадзора.

При выявлении сотрудниками полиции в общественных местах лиц, не соблюдающих 14-дневный режим самоизоляции, с ними проводится профилактическая беседа и собираются административные материалы. Далее они направляются в территориальные органы Роспотребнадзора для привлечения виновных к ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Кроме того, полицейские оказывают медикам и Роспотребнадзору содействие в установлении места жительства граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из зарубежных стран.