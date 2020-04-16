Коронавирус у сотрудницы областной полиции не подтвердился

В четверг, 16 апреля, стали известны результаты второго теста на коронавирус, который проводили для сотрудницы ГУ МВД по Самарской области, вернувшейся из-за границы.

"Тест показал отрицательный результат, таким образом, заболевание не подтвердилось", — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Первый тест проводили в 63 регионе. После него возникло подозрение, что сотрудница может быть больна. Второй тест провели в Новосибирске. Выяснилось, что женщина здорова.

Напомним, сотрудница полиции прибыла в Самару из Таиланда, где в марте, еще до до карантинных ограничений, провела очередной отпуск. После этого она почувствовала себя плохо и обратилась в медучреждение.