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Здравоохранение Общество

В областном ГУ МВД прокомментировали сообщения о сотруднице с подозрением на коронавирус

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали информацию о том, что их сотрудница могла привезти коронавирус из Таиланда в Самару.

"Сотрудница одного из подразделений самарской полиции прибыла с очередного отпуска из Таиланда. В настоящее время она госпитализирована в инфекционную больницу для проведения обследования. Осуществляются все необходимые медицинские мероприятия", — сообщил начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД Сергей Гольдштейн.

По неофициальным данным, девушка прибыла в Самару 10 марта. Тогда не был запрещен выезд полицейских в Таиланд. Когда она почувствовала себя плохо, обратилась в больницу.

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