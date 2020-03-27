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Здравоохранение Общество

Коронавирус из Тайланда могли привезти в ГУ МВД по Самарской области

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу несколько источников Волга Ньюс сообщили о возможном заболевании коронавирусной инфекцией у сотрудницы ГУ МВД по Самарской области. Она провела отпуск за границей.

По данным источников, девушка вернулась из Тайланда в Самару в марте. После этого она вышла на работу, говорят знакомые с ситуацией люди. Одни источники утверждают, что девушка заболела, другие — что диагноз у нее еще официально не подтвержден.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Также не поступило подтверждения или опровержения от оперативного штаба или управления Роспотребнадзора по Самарской области.

При этом, ранее в Роспотребнадзоре сообщили,  что за последние сутки в 63-м регионе зарегистрировали двоих новых заболевших коронавирусом: причем одна из заболевших вернулась из Тайланда, а второй заболевший — контактировал с ней.

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