16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области почти 800 студентов медколледжей привлекли для помощи медикам Самарец обратился к министру здравоохранения РФ из-за отказа в выплате за смерть отца-хирурга Коронавирус в Самарской области 2 ноября: 185 заболевших За неделю в губернии почти 1,5 тыс. человек вылечились от коронавируса За сутки в регионе выявлено 178 случаев заболевания COVID-19

Здравоохранение Общество

В Самарской области почти 800 студентов медколледжей привлекли для помощи медикам

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с непростой эпидемической ситуацией, сложившейся в регионе, здравоохранению области потребовалась помощь будущих медицинских работников. К ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов Самарской области присоединились учащиеся медицинских колледжей губернии.

88 учащихся Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной трудоустроены младшим медицинским персоналом в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина, Самарскую городскую больницу № 7, Самарскую областную детскую инфекционную больницу и другие лечебные учреждения губернии.

43 учащихся работают регистраторами вызовов в качестве волонтеров в Региональном координационном центре амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и на Самарской станции скорой медицинской помощи.

242 студента Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной оказывают помощь учреждениям г. Самары в рамках производственной практики.

Из тех, кто обучается в Новокуйбышевском филиале Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной, 5 человек трудоустроены в Новокуйбышевскую ЦГБ и двое в учреждения г. Самары. 36 Студентов проходят производственную практику в Новокуйбышевской ЦГБ.

17 учащихся Безенчукского филиала медицинского колледжа им. Ляпиной вышли на работу в стационары Самары, Чапаевска, Безенчукской, Хворостянской, Приволжской ЦРБ, Самарскую станцию скорой помощи, а 26 учащихся этого учебного заведения работают волонтерами в Безенчукской ЦРБ.

Семь студентов Борского филиала медицинского колледжа им. Ляпиной проходят практику в Борской и Нефтегорской ЦРБ.

Среди студентов Тольяттинского медицинского колледжа — 126 трудоустроены, 95 учащихся направлены на практику в Тольяттинские городские больницы и поликлиники, а также в Ставропольскую районную и Жигулевскую городскую больницы.

46 студентов Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа работают в центральной районной больнице.

В стороне не остались и учащиеся Сызранского медико-гуманитарного колледжа — 6 человек работают в учреждениях Сызрани, 40 учащихся добровольно оказывают помощь в учреждениях города Сызрани: оформляют необходимую медицинскую документацию, ежедневно обзванивают тех, кто болеет COVID-19 и находился в контакте с такими пациентами.

В итоге 290 студентов медицинских колледжей трудоустроены в учреждения Самарской области, 109 юношей и девушек работают волонтерами, 380 учащихся оказывают помощь учреждениям губернии в рамках производственной практики.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6