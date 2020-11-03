В Самарской области почти 800 студентов медколледжей привлекли для помощи медикам

В связи с непростой эпидемической ситуацией, сложившейся в регионе, здравоохранению области потребовалась помощь будущих медицинских работников. К ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов Самарской области присоединились учащиеся медицинских колледжей губернии.

88 учащихся Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной трудоустроены младшим медицинским персоналом в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина, Самарскую городскую больницу № 7, Самарскую областную детскую инфекционную больницу и другие лечебные учреждения губернии.

43 учащихся работают регистраторами вызовов в качестве волонтеров в Региональном координационном центре амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и на Самарской станции скорой медицинской помощи.

242 студента Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной оказывают помощь учреждениям г. Самары в рамках производственной практики.

Из тех, кто обучается в Новокуйбышевском филиале Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной, 5 человек трудоустроены в Новокуйбышевскую ЦГБ и двое в учреждения г. Самары. 36 Студентов проходят производственную практику в Новокуйбышевской ЦГБ.

17 учащихся Безенчукского филиала медицинского колледжа им. Ляпиной вышли на работу в стационары Самары, Чапаевска, Безенчукской, Хворостянской, Приволжской ЦРБ, Самарскую станцию скорой помощи, а 26 учащихся этого учебного заведения работают волонтерами в Безенчукской ЦРБ.

Семь студентов Борского филиала медицинского колледжа им. Ляпиной проходят практику в Борской и Нефтегорской ЦРБ.

Среди студентов Тольяттинского медицинского колледжа — 126 трудоустроены, 95 учащихся направлены на практику в Тольяттинские городские больницы и поликлиники, а также в Ставропольскую районную и Жигулевскую городскую больницы.

46 студентов Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа работают в центральной районной больнице.

В стороне не остались и учащиеся Сызранского медико-гуманитарного колледжа — 6 человек работают в учреждениях Сызрани, 40 учащихся добровольно оказывают помощь в учреждениях города Сызрани: оформляют необходимую медицинскую документацию, ежедневно обзванивают тех, кто болеет COVID-19 и находился в контакте с такими пациентами.

В итоге 290 студентов медицинских колледжей трудоустроены в учреждения Самарской области, 109 юношей и девушек работают волонтерами, 380 учащихся оказывают помощь учреждениям губернии в рамках производственной практики.