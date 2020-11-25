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Суды Происшествия

Экс-глава отдела администрации Кинельского района осужден за взятку

КИНЕЛЬ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельский райсуд вынес приговор 32-летнему экс-сотруднику районной администрации Юрию Заруцкому, которого признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, Заруцкий, занимавший должность начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района, летом 2018 г., чтобы получить взятку, решил незаконно выдать проектную документацию и разрешение на строительство жителю с. Георгиевка, у которого в 2017 г. истек срок аренды земли. Кроме того, в незаконных документах было указано, что разрешенным видом использования участка было размещение модульного магазина. Муниципальный служащий передал эти документы "заказчику" и получил 85 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину, но на суде отказался от дачи показаний.

17 ноября суд назначил Юрию Заруцкому три года лишения свободы условно с полуторагодичным испытательным сроком и на три года лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В тот же день 17 ноября Кинельский районный суд прекратил в отношении Юрия Заруцкого уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2018 г. Заруцкий подписал разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного двухэтажного жилого дома в пос. Кинельский. Кроме того, застройщик не представил проектную документацию для получения такого разрешения.

Прекратили это уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Ранее, в ноябре 2019 г., Кинельский районный суд прекратил еще одно уголовное дело в отношении Заруцкого. Тогда его обвиняли в пяти преступлениях, среди которых - служебные подлоги, превышение полномочий и халатность. Уголовное дело было прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ. Заруцкму назначили судебный штраф 80 тыс. рублей.

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