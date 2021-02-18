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Происшествия

Самарские таможенники задержали грузовик с контрафактной детской одеждой

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни в районе с. Маштаково задержали грузовик с контрафактным товаром.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

По данным ведомства, автомобиль следовал из Казахстана в Москву и, согласно документам, перевозил товары легкой промышленности. Но во время досмотра в кузове нашли более 17 тыс. единиц детской одежды с изображениями героев известных мультфильмов.

Правообладатели товарных знаков и визуальных образов подтвердили, что изображения не соответствуют стандартам и цветовым решениям правообладателей, а также они не давали права на использование защищенных авторских изображений.

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