Самарские таможенники задержали грузовик с контрафактной детской одеждой

Сотрудники Самарской таможни в районе с. Маштаково задержали грузовик с контрафактным товаром.

По данным ведомства, автомобиль следовал из Казахстана в Москву и, согласно документам, перевозил товары легкой промышленности. Но во время досмотра в кузове нашли более 17 тыс. единиц детской одежды с изображениями героев известных мультфильмов.

Правообладатели товарных знаков и визуальных образов подтвердили, что изображения не соответствуют стандартам и цветовым решениям правообладателей, а также они не давали права на использование защищенных авторских изображений.