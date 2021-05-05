Гурбансахата Оразова уволят с должности главврача Самарской областной станции скорой помощи

Министр здравоохранения Самарской области подписал приказ об увольнении главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, ранее депутат настаивал на увольнении Оразова из-за того, что во времена службы военным медиком в Таджикистане он был дважды судим за коррупционные преступления.