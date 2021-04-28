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Власть и политика

Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова.

Депутат мотивирует это тем, что при прокурорской проверке выяснилось: когда-то Оразов, когда служил военным медиком в Таджикистане, был дважды судим за коррупционные преступления. Его судили за получение взятки, дачу взятки, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Все судимости уже сняты.

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