Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова.
Депутат мотивирует это тем, что при прокурорской проверке выяснилось: когда-то Оразов, когда служил военным медиком в Таджикистане, был дважды судим за коррупционные преступления. Его судили за получение взятки, дачу взятки, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Все судимости уже сняты.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!