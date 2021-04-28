Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова.

Депутат мотивирует это тем, что при прокурорской проверке выяснилось: когда-то Оразов, когда служил военным медиком в Таджикистане, был дважды судим за коррупционные преступления. Его судили за получение взятки, дачу взятки, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Все судимости уже сняты.