В Самарской области завершилось предварительное голосование "Единой России"

В воскресенье, 30 мая, в муниципалитетах Самарской области в 20:00 по местному времени завершилось предварительное голосование на участках. Вместе ним закрылась возможность и интернет-голосования, которое длилось всю минувшую неделю.

Жители региона определились с кандидатами, которых партия "Единая Россия" выдвинет на осенние выборы в Госдуму и Самарскую губернскую думу — осталось только подсчитать результаты и подвести итоги.

Сведения о явке показывают, что жители губернии проявили повышенный интерес к предварительным выборам. Участки работали во всех районах региона, и в большинстве из них организаторы фиксировали высокую явку. При этом высокой была явка и в онлайн-голосовании. Итоговый результат подтвердил это цифрами: всего в голосовании приняли участие 355 483 избирателя. Это почти 15% от общего количества избирателей в Самарской области.

По словам члена регионального оргкомитета Ольги Федоровой, процесс был хорошо налажен, а люди — заинтересованы в том, чтобы поддержать участников, которых сами выдвинули.

"Понятно, что большинство предпочли сделать свой выбор в онлайн-режиме. Это быстро и удобно. Но на участки сегодня, 30 мая, пришло много избирателей, которые придерживаются традиционного формата голосования. Представители волонтерских, общественных организаций, трудовых коллективов, которые выдвигали своих претендентов, голосовали за них очно и заочно", — отметила Ольга Федорова.

Активность жителей к предварительному отбору кандидатов "Единой России" объяснил и Роман Жуков, член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования. В воскресенье, 30 мая, представитель Молодежного парламента губернской думы возглавлял одну из счетных комиссий в Самаре.

"В течение всего дня наблюдаем прекрасную явку. Район небольшой, мы видим, что с населением провели хорошую предварительную работу — рассказывали о кандидатах, об их деятельности. Среди желающих проголосовать по традиции много людей в возрасте — им привычнее приходить на избирательный участок", — подчеркнул Роман Жуков.

Для контроля за качеством прредварительного голосования в Самаре работал ситуационный центр, который помогал обеспечить прозрачность и легитимность голосования. В его состав вошли члены регионального организационного комитета, сотрудники регионального исполкома "Единой России", юристы и IT-специалисты.

Сотрудники центра весь день принимали данные по открытию и закрытию участков, текущей явке и итоговым протоколам. Специалисты также были готовы прийти на помощь при возникновении нештатных или конфликтных ситуаций — таковых, впрочем, на территории губернии в ходе предварительного голосования не зарегистрировано.

При этом на участках строго следили за выполнением правил санитарного режима. С ревизией на некоторых из них побывал врач-инфекционист из Тольятти, кандидат внутрипартийного голосования Николай Каравашкин.

"Предварительное голосование проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Всем желающим проголосовать измеряют температуру, выдают маски и предлагают обработать руки санитайзером", — подчеркнул он. Каравашкин добавил, что такая ситуация характерна для всей области: участки оборудовали по единому стандарту.

Голосовали жители региона тоже по строгим правилам, полностью повторяющим процедуру основных выборов, установленную Центризбиркомом. Об этом рассказала председатель одной из счетных комиссий Алла Беляева: "После санитарного контроля избиратель проходит к счетной комиссии, предъявляет паспорт, проходит проверку — проголосовал он онлайн или нет. Затем, если все в порядке, житель получает бюллетень и голосует".

Сами избиратели организацией процесса остались довольны — отметив при этом ее важность и прозрачность.

"Предварительное голосование — это отличная идея. Партия доверила людям самостоятельно выбрать кандидатов, которые будут выдвигаться на осенние выборы и, в случае победы, представлять наши интересы. Представлен большой выбор кандидатов, и каждому из нас есть, за кого отдать свой голос", — рассказал житель Самары Владислав Албатырев.

Заместитель председателя Общественной палаты региона, член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования "Единой России" Павел Покровский отметил, что участники внутрипартийного отбора проходят 30 мая через настоящий фильтр народной поддержки.