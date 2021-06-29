Приговор по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" устоял в областном суде

Во понедельник, 28 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор Ленинского райсуда от 29 января по делу о мошенничестве в самарском банке "Волга-Кредит". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Напомним, Ленинский районный суд назначил председателю правления банка Татьяне Ерилкиной девять с половиной лет лишения свободы.

Предполагаемого совладельца банка Руслана Токарева приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов получили по семь с половиной лет, акционер Максим Кашапов - семь лет, аудитор Роман Калинкин - шесть лет, аудитор Елена Кочергина - пять с половиной лет, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина - пять лет, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина - по три года.

По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" вносили в бухгалтерскую отчетность организации ложные сведения и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.

Первое заседание в апелляционной инстанции по этому делу состоялось 28 апреля. Всего заседаний было восемь. 29 июня Самарский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Теперь приговор Ленинского райсуда считается вступившим в силу.