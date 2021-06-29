Приговор по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" устоял в областном суде

Во понедельник, 28 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор Ленинского райсуда от 29 января по делу о мошенничестве в самарском банке "Волга-Кредит". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.
Напомним, Ленинский районный суд назначил председателю правления банка Татьяне Ерилкиной девять с половиной лет лишения свободы.
Предполагаемого совладельца банка Руслана Токарева приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов получили по семь с половиной лет, акционер Максим Кашапов - семь лет, аудитор Роман Калинкин - шесть лет, аудитор Елена Кочергина - пять с половиной лет, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина - пять лет, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина - по три года.
По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" вносили в бухгалтерскую отчетность организации ложные сведения и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.
Первое заседание в апелляционной инстанции по этому делу состоялось 28 апреля. Всего заседаний было восемь. 29 июня Самарский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Теперь приговор Ленинского райсуда считается вступившим в силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.