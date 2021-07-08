Общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу "Единой России"

В четверг, 8 июля, на площадке партии состоялась стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" — семьям с детьми". В ее работе приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей — их учтут при разработке народной программы партии.

Анна Кузнецова отметила важность принципа "одного окна" при получении мер поддержки. По ее словам, родители должны воспитывать ребенка, а не узнавать, куда и к кому обратиться за получением положенных выплат.

С инициативой расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет выступила блогер, специализирующийся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина. Сейчас эта выплата положена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ. Вместе с тем в России гораздо больше людей, чей доход немного превышает установленную законом планку, констатировала она.

Пакет мер по расширению возможностей маткапитала предложила депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова. По ее словам, большая часть сертификатов используется на улучшение жилищных условий, при этом у родителей возникают запросы на варианты, не прописанные в законодательстве.

В частности, по ее словам, нужно предусмотреть использование средств на оплату детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля.

При этом трехлетний мораторий на направление этих средств на улучшение жилищных условий следует отменить, считает она. "Мы понимаем, что квартиру можно купить в ипотеку, но напрямую не можем использовать маткапитал. Эти предложения я вношу в народную программу "Единой России", — заключила Лариса Ушакова.

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов тоже считает, что роль отца в современном обществе недооценена, а воспитанием детей чаще всего занимаются женщины.

"Отцовский пример, отцовское участие, авторитет отца — очень много значат и для девочек, и особенно для мальчиков. Поэтому очень важно пропагандировать роль отца, добросовестное отцовство, участие мужчин в воспитании детей, в решении вопросов, связанных с их образованием, выбором жизненного пути", — отметил Константин Доладов. — "Как многодетный отец, считаю это предложение и правильным, и своевременным. Воспитание в мальчике мужского начала — это, в первую очередь, задача отца. Мужчина должен уметь принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому я считаю, что роль отца в семье нужно повышать".

"Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы", — резюмировала модератор дискуссии, председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.