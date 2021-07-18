Тольяттинская легкоатлетка победила на международном турнире в Финляндии

Накануне в финском городе Лапинлахти прошел международный турнир по легкой атлетике Lapinlahti Motonet. Тольяттинская спортсменка Софья Палкина, выступающая в метании молота, заняла первое место на турнире, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
Софья Палкина отправила снаряд в своей лучшей попытке на 70 метров 19 сантиметров. Серебро взяла эстонка Кати Оялу (66,15), бронзу – финская легкоатлетка Киира Ваананен (64,70).
Lapinlahti Motonet GP (Лапинлахти, Финляндия)
Женщины
Молот
1. София Палкина (Россия) – 70,19
2. Кэти Оялу (Эстония) – 66,15
3. Киира Вяянянен (Финляндия) – 64,70
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...