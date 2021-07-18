Тольяттинская легкоатлетка победила на международном турнире в Финляндии

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Накануне в финском городе Лапинлахти прошел международный турнир по легкой атлетике Lapinlahti Motonet. Тольяттинская спортсменка Софья Палкина, выступающая в метании молота, заняла первое место на турнире, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Фото: РИА НОВОСТИ