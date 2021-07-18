16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская легкоатлетка победила на международном турнире в Финляндии Регата памяти Владимира Высоцкого пройдет 24 и 25 июля Василий Петин: "Научиться играть в керлинг просто, а хорошо научиться - очень сложно" Самарские спортсмены с поражениями двигательного аппарата завоевали 18 медалей на чемпионате России по плаванию Самарские велосипедисты завоевали пять медалей чемпионата Европы

Остальные Спорт

Тольяттинская легкоатлетка победила на международном турнире в Финляндии

ЛАПИНЛАХТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне в финском городе Лапинлахти прошел международный турнир по легкой атлетике Lapinlahti Motonet. Тольяттинская спортсменка Софья Палкина, выступающая в метании молота, заняла первое место на турнире, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Фото: РИА НОВОСТИ

Софья Палкина отправила снаряд в своей лучшей попытке на 70 метров 19 сантиметров. Серебро взяла эстонка Кати Оялу (66,15), бронзу – финская легкоатлетка Киира Ваананен (64,70).

Lapinlahti Motonet GP (Лапинлахти, Финляндия)

Женщины

Молот

1. София Палкина (Россия) – 70,19

2. Кэти Оялу (Эстония) – 66,15

3. Киира Вяянянен (Финляндия) – 64,70

Гид потребителя

Последние комментарии

маргарита брындина 24 сентября 2017 16:31 "Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Какой красавчик)))

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Фото на сайте

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1