В Самарском цирке состоялась премьера "Шоу белых тигров"

В субботу, 24 июля, в Самарском цирке прошла премьера "Шоу белых тигров". Зрителям представили дрессированных животных, профессиональные акробатические трюки и приключения во времени.

"Старое не может быть новым", — сказал однажды кто-то, поэтому режиссёр-постановщик Дарья Костюк всеми силами решила доказать себе и окружающим обратное.

Добро пожаловать в сказку, в которой современная девочка, благодаря калейдоскопу бабушки, попадает в волшебный мир. Развивая свою фантазию со столь простой игрушкой при желании можно подняться к звездному небу, научиться делать сальто, нарядиться в элегантные костюмы и потанцевать с роскошными партнерами или даже полетать на воздушном шаре. Если этого мало, есть возможность переместиться во времена Клеопатры и увидеть в пустыне гордых верблюдов, попасть в Южную Америку для прогулки по лесу с красивыми попугаями или приручить великолепных белых бенгальских тигров. Все это и многое другое реально — достаточно лишь капли воображения.

"Проект мы создавали в Самаре — три недели находимся в чудесном городе — и всё это время упорно проводили репетиции: написание сценария с нуля, интенсивное добавление номеров и оттачивание трюков, использование современной техники. В каких-то моментах, например при подбрасывании человека, есть переживания и другие нюансы, но иногда нужно встряхнуть зрителя. На мой взгляд, изюминка заключается в том, как преподносится выступление, потому что здесь внимание сконцентрировано на взаимодействии молодёжи и старых вещей. Наше шоу — поучительное напоминание о разнообразии жизни, не просто смена сцен, а красивая история со своим смыслом", — поделился участник клоунского дуэта "Comical Duos" Вячеслав Курков.

Любой желающий увидеть представление в Самарском цирке до 29 августа. Билеты на сайте цирка: https://www.circus-samara.ru/.