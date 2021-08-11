В Самарской области на трассе М-5 перевернулось такси, пострадали два человека

Во вторник, 10 августа, в Красноярском районе в 3:00 на 1020 км трассе М-5 перевернулся Volkswagen, сообщает облГлавк.
По предварительным данным полицейских, 21-летний водитель, превысив скорость, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель и 37-летняя пассажирка госпитализированы.
Как сообщает ГУ МВД, водитель в течение года 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!