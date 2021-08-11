В Самарской области на трассе М-5 перевернулось такси, пострадали два человека

Во вторник, 10 августа, в Красноярском районе в 3:00 на 1020 км трассе М-5 перевернулся Volkswagen, сообщает облГлавк.

По предварительным данным полицейских, 21-летний водитель, превысив скорость, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После этого автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и 37-летняя пассажирка госпитализированы.

Как сообщает ГУ МВД, водитель в течение года 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.