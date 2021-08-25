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Жители Самарской области внесли заметный вклад в формирование Народной программы "Единой России"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за активную позицию и совместную работу над позитивными изменениями, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

25 августа в Москве делегаты второго этапа съезда "Единой России" единогласно приняли проект программы, с которой партия пойдет на выборы. В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин. Выступая перед собравшимися, президент отметил, что именно жители страны стали настоящими соавторами программы Единой России, и поэтому программу с полной уверенностью назвать народной. Ее создавали ученые, политики, эксперты, профессионалы в самых различных областях и простые люди.

Всего в течение двух месяцев со всей страны в адрес партии поступили предложения в народную программу от более чем 2-х миллионов человек. Все они были сгруппированы по направлениям и учтены при формировании итогового документа. Свои предложения и свое видение развития страны оставили больше двухсот тысяч жителей Самарской области, став самыми активными в Приволжском федеральном округе. И в целом, каждый десятый человек из тех, кто принял участие в подготовке народной программы, оказался жителем 63-го региона. За столь неравнодушный подход и активную жизненную позицию всех, кто оставил свои предложения, поблагодарил секретарь самарского регионального отделения партии Единая Россия, губернатор Дмитрий Азаров.

"Хочу еще раз сказать землякам огромное спасибо за участие в формировании народной программы. Буквально каждый день встречаясь с людьми убеждаюсь, что самое главное — это обратная связь, постоянный диалог и реагирование на все наиболее важные запросы. Спасибо за активность, спасибо за высказанные предложения, спасибо за такое доверие, которое мы будем всеми силами оправдывать", — сказал Дмитрий Азаров.

Уже 27 августа самарские единороссы проведут третий этап конференции, на котором будет принята региональная программа и предложена избирателям. По аналогии с федеральной, в нее войдут предложения по различным сферам и направлениям, которые жители региона внесли лично и на сайте np.er.ru 

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