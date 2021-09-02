16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский пловец Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде Артем Лагута победил на этапе чемпионата мира по спидвею в Тольятти Самарец Максим Чужков стал чемпионом мира по пляжному футболу Тольяттинская легкоатлетка победила на международном турнире в Финляндии Регата памяти Владимира Высоцкого пройдет 24 и 25 июля

Остальные Спорт

Самарский пловец Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде

ТОКИО. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио самарский пловец Вячеслав Ленский стал обладателем бронзовой медали в комплексном плавании на дистанции 400 метров с результатом — 5.4,84 секунды.

Фото: samregion.ru

Заплывы проходили в категории S6, в которой соревнуются пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Победу одержал бразилец Талиссон Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70).

Вячеславу Ленскому 29 лет. Плаванием он занимается с 2003 г. под руководством Ларисы Олейниковой. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

Вячеслав представляет Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области. Помощь спортсменам с ограниченными возможностями здоровья — одно из приоритетных направлений деятельности центра, которое осуществляется при поддержке областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Вопрос развития спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья поднимался, в том числе на недавней встрече Дмитрия Азарова с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

"Мы говорим о том, чтобы каждый человек жил долго и счастливо, а, значит, имел возможности для самореализации. И для людей, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят себя реализовать, преодолеть себя, это важно", — отметил руководитель региона.

Поддержка спортсменов, подготовка спортивного резерва — часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе главы региона на основании предложений жителей области.

Гид потребителя

Последние комментарии

маргарита брындина 24 сентября 2017 16:31 "Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Какой красавчик)))

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Фото на сайте

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3