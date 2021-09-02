Самарский пловец Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде

В четверг, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио самарский пловец Вячеслав Ленский стал обладателем бронзовой медали в комплексном плавании на дистанции 400 метров с результатом — 5.4,84 секунды.

Заплывы проходили в категории S6, в которой соревнуются пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Победу одержал бразилец Талиссон Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70).

Вячеславу Ленскому 29 лет. Плаванием он занимается с 2003 г. под руководством Ларисы Олейниковой. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

Вячеслав представляет Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области. Помощь спортсменам с ограниченными возможностями здоровья — одно из приоритетных направлений деятельности центра, которое осуществляется при поддержке областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Вопрос развития спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья поднимался, в том числе на недавней встрече Дмитрия Азарова с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

"Мы говорим о том, чтобы каждый человек жил долго и счастливо, а, значит, имел возможности для самореализации. И для людей, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят себя реализовать, преодолеть себя, это важно", — отметил руководитель региона.

Поддержка спортсменов, подготовка спортивного резерва — часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе главы региона на основании предложений жителей области.