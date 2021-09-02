Самарский пловец Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде

В четверг, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио самарский пловец Вячеслав Ленский стал обладателем бронзовой медали в комплексном плавании на дистанции 400 метров с результатом — 5.4,84 секунды.
Заплывы проходили в категории S6, в которой соревнуются пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.
Победу одержал бразилец Талиссон Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70).
Вячеславу Ленскому 29 лет. Плаванием он занимается с 2003 г. под руководством Ларисы Олейниковой. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.
Вячеслав представляет Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области. Помощь спортсменам с ограниченными возможностями здоровья — одно из приоритетных направлений деятельности центра, которое осуществляется при поддержке областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Вопрос развития спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья поднимался, в том числе на недавней встрече Дмитрия Азарова с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".
"Мы говорим о том, чтобы каждый человек жил долго и счастливо, а, значит, имел возможности для самореализации. И для людей, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят себя реализовать, преодолеть себя, это важно", — отметил руководитель региона.
Поддержка спортсменов, подготовка спортивного резерва — часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе главы региона на основании предложений жителей области.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...