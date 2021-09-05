В субботу, 4 сентября, в Самарской области два водителя, попавшие в ДТП, отказались от медосвидетельствования, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Самаре в 18:00 51-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Delica, двигался по ул. Хасановская, не выбрал скорость обеспечивающую постоянного контроля за безопасным движением и напротив дома № 43А допустил наезд на световую опору. После ДТП водитель с травмой ноги госпитализирован в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на опьянение самарец отказался.

Также в Безенкчукском районе в 17:00 35-летний водитель ВАЗ-2112 на автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на 57,2 км допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104 под управлением женщины.

После дорожно-транспортного происшествия медиками женщине назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что водитель ВАЗ-2112 к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в текущем году привлекался 53 раза. При оформлении ДТП мужчина от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

В настоящее время сотрудники полиции по фактам ДТП проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.