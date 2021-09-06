Участники Samara Ground Art Festival 2021 расскажут о сюжетах уличного искусства

Во вторник, 7 сентября, в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" пройдет пресс-конференция, посвященная фестивалю уличного искусства Samara Ground Art Festival 2021.

Организаторы расскажут о философии фестиваля и его развитии, а художники поделятся подробностями сюжетов своих будущих творений. Среди них - Покрас Лампас — художник-каллиграф (Санкт-Петербург),

Луис Густаво Мартинс — художник (Бразилия), Павел Orez — уличный художник (Благовещенск),

Алексей Кислов — стрит-арт художник (Севастополь).

Напомним, Samara Ground Art Festival — это международный арт-проект, который проходит в губернии уже во второй раз. В этом году произведения искусства появятся на улицах уже двух городов — Самары и Тольятти. И еще одним новшеством станет установка современных скульптур от участников фестиваля. Арт-проект объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта, а также местное творческое сообщество.

Прямая онлайн-трансляция с мероприятия будет доступна в группах ВКонтакте: "Самарская область" и "Самарское областное вещательное агентство".