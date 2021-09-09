Адвокаты фигурантов дела о хищениях в банке "Вога-Кредит" подали жалобы в кассационный суд

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили кассационные жалобы на приговор Ленинского районного суда Самары от 28 января 2021 г. от адвокатов трех осужденных по делу о хищениях в банке "Волга-Кредит": Татяны Ерилкиной, Сергея Осипова и Александра Бобровского. Об этом сообщают в суде.
Напомним, Ленинский райсуд назначил председателю правления банка Татьяне Ерилкиной девять с половиной лет лишения свободы. Предполагаемого совладельца банка Руслана Токарева приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов получили по семь с половиной лет, акционер Максим Кашапов — семь лет, аудитор Роман Калинкин — шесть лет, аудитор Елена Кочергина — пять с половиной лет, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина — пять лет, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина — по три года.
По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка вносили в бухгалтерскую отчетность ложные сведения и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.
Приговор Ленинского районного суда от 28 января был обжалован. Но 29 июня Самарский областной суд оставил этот приговор без изменения.
Как сообщают в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, 31 августа к ним поступили жалобы на вступивший в силу приговор Ленинского райсуда от адвокатов Василия Гурко и Владислава Васильева, представляющих интересы Татьяны Ерилкиной; адвоката Александра Чичева в интересах осужденного Сергея Осипова и от адвоката Олега Анашкина в интересах осужденного Александра Бобровского.
Теперь суд изучит жалобы и примет решение о назначении судебного заседания для рассмотрения или об отказе.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!