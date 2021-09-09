Адвокаты фигурантов дела о хищениях в банке "Вога-Кредит" подали жалобы в кассационный суд

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили кассационные жалобы на приговор Ленинского районного суда Самары от 28 января 2021 г. от адвокатов трех осужденных по делу о хищениях в банке "Волга-Кредит": Татяны Ерилкиной, Сергея Осипова и Александра Бобровского. Об этом сообщают в суде.

Напомним, Ленинский райсуд назначил председателю правления банка Татьяне Ерилкиной девять с половиной лет лишения свободы. Предполагаемого совладельца банка Руслана Токарева приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов получили по семь с половиной лет, акционер Максим Кашапов — семь лет, аудитор Роман Калинкин — шесть лет, аудитор Елена Кочергина — пять с половиной лет, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина — пять лет, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина — по три года.

По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка вносили в бухгалтерскую отчетность ложные сведения и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.

Приговор Ленинского районного суда от 28 января был обжалован. Но 29 июня Самарский областной суд оставил этот приговор без изменения.

Как сообщают в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, 31 августа к ним поступили жалобы на вступивший в силу приговор Ленинского райсуда от адвокатов Василия Гурко и Владислава Васильева, представляющих интересы Татьяны Ерилкиной; адвоката Александра Чичева в интересах осужденного Сергея Осипова и от адвоката Олега Анашкина в интересах осужденного Александра Бобровского.

Теперь суд изучит жалобы и примет решение о назначении судебного заседания для рассмотрения или об отказе.