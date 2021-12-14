"Мега-Лада" выиграла второй этап чемпионата России по мотогонкам на льду

В Каменске-Уральском завершился второй этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд суперлиги, сообщает tltnews.ru.

Спортсмены "Мега-Лады" оказались сильнее своих соперников и набрали 31 балл (Игорь Кононов — 12, Даниил Иванов — 13 и Никита Толокнов — 6).