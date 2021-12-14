"Мега-Лада" выиграла второй этап чемпионата России по мотогонкам на льду

В Каменске-Уральском завершился второй этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд суперлиги, сообщает tltnews.ru.
Спортсмены "Мега-Лады" оказались сильнее своих соперников и набрали 31 балл (Игорь Кононов — 12, Даниил Иванов — 13 и Никита Толокнов — 6).
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...