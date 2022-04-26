Дачники, "воюющие" с турбазой "Хуторок Озерный", остались без света и воды в Ставропольском районе

В Ставропольском районе Самарской области без света и воды остались дачники массива "Красное поле", конфликтующие с владелицей турбазой "Хуторок Озерный".

Напомним, в Ставропольском районом суде с июля 2021 г. рассматривают уголовное дело владелицы базы отдыха "Хуторок Озерный" Ольги Кулаксыз и Егора Федина. Их обвиняют в поджоге дома, где ночевала семья с двумя малолетними детьми. Всего в обвинительном заключении три эпизода поджогов в дачном массиве "Красное поле", расположенном на берегу реки Ташелка.

Дачники уже не первый год противостоят "развитию" бизнеса подсудимой. По их инициативе государственные органы неоднократно штрафовали базу отдыха, в том числе за несоблюдение экологических и санитарных требований при обращении с отходами.

В 2021 г. на основании определения суда были возбуждены три исполнительных производства в отношении ООО "Хуторок", Долгополовой и Кулаксыз. Так как требования пристава о приостановке эксплуатации зданий и инфраструктуры турбазы не исполняли, в адрес МРСК Волги было направлено требование об отключении электроснабжения домиков в границах турбазы.

Это не остановило владельцев бизнеса, на базе работает электрогенератор, посетители прибывают, у дачников выкупают новые участки и территория "Хуторка" расширяется.

Кулаксыз купила также участок, где расположено находящиеся на балансе СНТ здание с артезианской скважиной, насосом и электрощитовой. Там же установлена металлическая емкость объемом 60 куб. м. В июле 2021 г. предпринимательница обратилась в суд с требованием к СНТ демонтировать эти объекты, которые создают ей препятствия в использовании земельного участка. Суд посчитал этот иск не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Но с наступлением сезона дачники оказались лишены и электричества, и воды. 21 апреля они обратились в полицию по поводу хищения принадлежавшей им трансформаторной подстанции.

"Я приехала с работы, а света в доме нет, — жалуется Анна Устименко, проживающая с двумя детьми в дачном поселке. — А на следующий день после пасхи трактор, принадлежащий "Хуторку", снес мой забор и отутюжил весь мой участок с посадками".

Устименко уверена, что таким образом подсудимая Кулаксыз осваивает новые способы усмирения дачников. Женщина сомневается, что полиция будет их защищать, ведь Кулаксыз постоянно хвалится, что давно дружна с районными властями.