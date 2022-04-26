Дачники, "воюющие" с турбазой "Хуторок Озерный", остались без света и воды в Ставропольском районе

В Ставропольском районе Самарской области без света и воды остались дачники массива "Красное поле", конфликтующие с владелицей турбазой "Хуторок Озерный".
Напомним, в Ставропольском районом суде с июля 2021 г. рассматривают уголовное дело владелицы базы отдыха "Хуторок Озерный" Ольги Кулаксыз и Егора Федина. Их обвиняют в поджоге дома, где ночевала семья с двумя малолетними детьми. Всего в обвинительном заключении три эпизода поджогов в дачном массиве "Красное поле", расположенном на берегу реки Ташелка.
Дачники уже не первый год противостоят "развитию" бизнеса подсудимой. По их инициативе государственные органы неоднократно штрафовали базу отдыха, в том числе за несоблюдение экологических и санитарных требований при обращении с отходами.
В 2021 г. на основании определения суда были возбуждены три исполнительных производства в отношении ООО "Хуторок", Долгополовой и Кулаксыз. Так как требования пристава о приостановке эксплуатации зданий и инфраструктуры турбазы не исполняли, в адрес МРСК Волги было направлено требование об отключении электроснабжения домиков в границах турбазы.
Это не остановило владельцев бизнеса, на базе работает электрогенератор, посетители прибывают, у дачников выкупают новые участки и территория "Хуторка" расширяется.
Кулаксыз купила также участок, где расположено находящиеся на балансе СНТ здание с артезианской скважиной, насосом и электрощитовой. Там же установлена металлическая емкость объемом 60 куб. м. В июле 2021 г. предпринимательница обратилась в суд с требованием к СНТ демонтировать эти объекты, которые создают ей препятствия в использовании земельного участка. Суд посчитал этот иск не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.
Но с наступлением сезона дачники оказались лишены и электричества, и воды. 21 апреля они обратились в полицию по поводу хищения принадлежавшей им трансформаторной подстанции.
"Я приехала с работы, а света в доме нет, — жалуется Анна Устименко, проживающая с двумя детьми в дачном поселке. — А на следующий день после пасхи трактор, принадлежащий "Хуторку", снес мой забор и отутюжил весь мой участок с посадками".
Устименко уверена, что таким образом подсудимая Кулаксыз осваивает новые способы усмирения дачников. Женщина сомневается, что полиция будет их защищать, ведь Кулаксыз постоянно хвалится, что давно дружна с районными властями.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.