В Верховный Cуд РФ поступили жалобы на приговор Татьяне Ерилкиной и другим фигурантам дела ВКБ

В Верховный Суд РФ поступили жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу о хищениях в Волга-Кредит банке. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка фальсифицировали бухгалтерскую отчетность и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2021 г. Ленинский районный суд вынес приговор обвиняемым.



Председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Предполагаемый совладелец банка Руслан Токарев получил восемь с половиной лет лишения свободы; экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов — по семь с половиной лет; акционер Максим Кашапов — семь лет; аудитор Роман Калинкин — шесть лет; аудитор Елена Кочергина — пять с половиной лет; начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина — пять лет; советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина — по три года.

Также суд взыскал солидарно с 10 фигурантов дела более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной — 272 млн рублей.

Апелляционная инстанция Самарского областного суда провела восемь заседаний по этому делу и 29 июня 2021 г. оставила приговор без изменений.

Дальше за дело взялся Шестой кассационный суд. 17 ноября 2021 г. он все же внес в прежние судебные акты. В частности, суд уточнил, что путем обмана похищены деньги ОАО "ВКБ", размещенные на вкладах 2869 человек. Кроме того, сумма материального ущерба уменьшилась на 983 тыс. рублей. Но в основном решение суда первой инстанции оставили без изменения, как и наказание осужденным.

На этом обжалование судебных актов не закончилось. В феврале и начале марта 2022 г. в Верховный Суд РФ поступили жалобы адвокатов, защищающих интересы Сергея Осивава, Александра Бобровского и Татьяны Ерилкинной.

В Верховном Суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что 15 апреля адвокату осужденного Сергея Осипова отказали в передаче жалобы на рассмотрение. Остальные кассационные жалобы находятся на изучении, и решение по ним пока не принято.