В Верховный Cуд РФ поступили жалобы на приговор Татьяне Ерилкиной и другим фигурантам дела ВКБ

В Верховный Суд РФ поступили жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу о хищениях в Волга-Кредит банке. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка фальсифицировали бухгалтерскую отчетность и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В январе 2021 г. Ленинский районный суд вынес приговор обвиняемым.
Председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Предполагаемый совладелец банка Руслан Токарев получил восемь с половиной лет лишения свободы; экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов — по семь с половиной лет; акционер Максим Кашапов — семь лет; аудитор Роман Калинкин — шесть лет; аудитор Елена Кочергина — пять с половиной лет; начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина — пять лет; советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина — по три года.
Также суд взыскал солидарно с 10 фигурантов дела более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной — 272 млн рублей.
Апелляционная инстанция Самарского областного суда провела восемь заседаний по этому делу и 29 июня 2021 г. оставила приговор без изменений.
Дальше за дело взялся Шестой кассационный суд. 17 ноября 2021 г. он все же внес в прежние судебные акты. В частности, суд уточнил, что путем обмана похищены деньги ОАО "ВКБ", размещенные на вкладах 2869 человек. Кроме того, сумма материального ущерба уменьшилась на 983 тыс. рублей. Но в основном решение суда первой инстанции оставили без изменения, как и наказание осужденным.
На этом обжалование судебных актов не закончилось. В феврале и начале марта 2022 г. в Верховный Суд РФ поступили жалобы адвокатов, защищающих интересы Сергея Осивава, Александра Бобровского и Татьяны Ерилкинной.
В Верховном Суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что 15 апреля адвокату осужденного Сергея Осипова отказали в передаче жалобы на рассмотрение. Остальные кассационные жалобы находятся на изучении, и решение по ним пока не принято.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.