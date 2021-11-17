Кассационный суд не стал менять приговор по делу о мошенничестве в Волга-Кредит банке

В среду, 17 ноября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит".

Решение суда первой инстанции в основном оставили без изменения, как и наказание осужденным.

Напомним, в конце января 2012 г. в Ленинском райсуде Самары был оглашен приговор экс-председателю правления банка Татьяне Ерилкиной и ее подельникам. Женщина получила девять лет лишения свободы и была взята под стражу в зале суда.

В областном суде адвокаты не смогли добиться отмены или хотя бы смягчения наказания. Они ссылались на то, что деньги похитили из банка другие люди. По версии защиты, аферу возглавил бывший полковник полиции Андрей Иванов, который сейчас скрывается за границей. Якобы на его совести кроме прочего также и разорение Московского филиала "Тюменьагропромбанка", руководитель которого также недавно была осуждена в Москве.

По словам адвоката последней Василия Гурко, Оксане Грушевской вменяли хищение более полумиллиарда рублей вкладчиков. При этом гособвинитель запросил для нее всего лишь пять лет условного лишения свободы. Однако Замоскворецкий суд приговорил женщину к трем годам реального заключения в колонии общего режима.

"Из-за таких сроков никто не станет прощаться с жизнью, если у него на воле имеется полмиллиарда рублей, — прокомментировал Гурко попытку суицида своей подзащитной. — Это была ее реакция на вопиющую несправедливость. Мы, конечно, обжаловали приговор. Однако Грушевская все еще находится в тюремной больнице".