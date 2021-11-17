Кассационный суд не стал менять приговор по делу о мошенничестве в Волга-Кредит банке

В среду, 17 ноября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит".
Решение суда первой инстанции в основном оставили без изменения, как и наказание осужденным.
Напомним, в конце января 2012 г. в Ленинском райсуде Самары был оглашен приговор экс-председателю правления банка Татьяне Ерилкиной и ее подельникам. Женщина получила девять лет лишения свободы и была взята под стражу в зале суда.
В областном суде адвокаты не смогли добиться отмены или хотя бы смягчения наказания. Они ссылались на то, что деньги похитили из банка другие люди. По версии защиты, аферу возглавил бывший полковник полиции Андрей Иванов, который сейчас скрывается за границей. Якобы на его совести кроме прочего также и разорение Московского филиала "Тюменьагропромбанка", руководитель которого также недавно была осуждена в Москве.
По словам адвоката последней Василия Гурко, Оксане Грушевской вменяли хищение более полумиллиарда рублей вкладчиков. При этом гособвинитель запросил для нее всего лишь пять лет условного лишения свободы. Однако Замоскворецкий суд приговорил женщину к трем годам реального заключения в колонии общего режима.
"Из-за таких сроков никто не станет прощаться с жизнью, если у него на воле имеется полмиллиарда рублей, — прокомментировал Гурко попытку суицида своей подзащитной. — Это была ее реакция на вопиющую несправедливость. Мы, конечно, обжаловали приговор. Однако Грушевская все еще находится в тюремной больнице".
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы