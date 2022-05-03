В Самаре на переходе под машину попали двое детей на велосипеде

В понедельник, 2 мая, в Промышленном районе водитель Renault Logan сбил 11-летних детей на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:46 52-летний автомобилист ехал по ул. Земеца со стороны Днепровского проезда в направлении Заводского шоссе. По предварительным данным полицейских, напротив д. 360 к. 2 по ул. Литвинова он сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть ул. Земеца по нерегулируемому пешеходному переходу с 11-летней пассажиркой на раме.

В результате ДТП дети получили травмы. Мальчик госпитализирован, девочке назначено амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.