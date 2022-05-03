В Самаре на переходе под машину попали двое детей на велосипеде

В понедельник, 2 мая, в Промышленном районе водитель Renault Logan сбил 11-летних детей на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:46 52-летний автомобилист ехал по ул. Земеца со стороны Днепровского проезда в направлении Заводского шоссе. По предварительным данным полицейских, напротив д. 360 к. 2 по ул. Литвинова он сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть ул. Земеца по нерегулируемому пешеходному переходу с 11-летней пассажиркой на раме.
В результате ДТП дети получили травмы. Мальчик госпитализирован, девочке назначено амбулаторное лечение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...